بطل مسلسل The Crown يدعم فلسطين ويدعو للسلام على سجادة حفل جولدن جلوب

حرص الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله بطل مسلسل The Crown على دعم القضية الفلسطينية كعادته والدعوة للسلامعلى السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب.









وارتدى خالد عبد الله بدلة سوداء وعلى يده وضع شارة بيضاء لدعم المصابين، وحمامة السلام للدعوة لتحقيق السلام ووقف الحرب.









يستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصاتالمختلفة منها نتفليكس .









جو كوي الذي يبلغ من العمر ٥٢ عاما قال في بيان له إن استضافة حفل جولدن جلوب سيكون مميزا للغاية في مسيرته الفنية والاحترافية،معبرا عن سعادته بفخر عائلته به في هذه الخطوة.





ومن بين مقدمي جوائز الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.









يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسختها ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائم الترشيحات في ديسمبر الماضي.









ومن بين المرشحين في الحفل الذي سيذاع عبر شاشة cbs الذي سيقام في لوس أنجلوس على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.





كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئات المسلسلات، ويتم بثه مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا.









حصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات والذي يدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوابوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.