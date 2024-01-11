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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت ضحية.. حمزة المثلوثي يكشف بدايته الصعبة مع الزمالك

صدى البلد

كشف الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن بدايته الصعبة مع الزمالك بعد الانتقال من الصفاقسي التونسي.

 

وقال المثلوثي في تصريحات تليفزيونية: "انضممت للزمالك في وقت صعب، والفريق كان خاسرًا نهائي القرن أمام الأهلي في أمم أفريقيا".

 

وتابع: "أمير مرتضى منصور طالبني بالتدريب منفردًا وعدم الانضمام للفريق في التدريبات الجماعية، والأمر أغضبني كثيرًا بسبب عدم دخولي في الأجوا".

 

وأتم: "في ذلك الوقت خاف أمير مرتضى على تأثير تواجدي على الثنائي أحمد عيد وحازم إمام، لذلك طالبني بالتدريب منفردًا، ولذلك الوقت الحالي لا أعرف السبب الرئيسي".

 

وأضاف: "الفترة من أخر مباراة لعبتها مع الصفاقسي وأول مباراة مع الزمالك كانت 9 أشهر، ولم أكن جاهزا فنيًا وبدنيًا، كانت فترة صعبة للغاية".

 

وأكمل: "أنا كلاعب أجنبي لابد من تقديم إضافة قوية للفريق، وبعض جماهير الزمالك أخذوا عني فكرة سيئة، وهذا حقيقي ولهم كل الحق وكنت أرغب في إثبات عكس ذلك، ولكني كنت ضحية".

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