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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منال عوض تتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

دمياط
دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

حيث اطلعت " المحافظ " على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى الذى تجرى من خلال هيئة الابنية التعليمية، حيث يقع المبنى على مساحة ١١٧٠ متر مربع ، ويشمل بدروم ودور أرضى و ٧ أدوار علوية ، لإنشاء مبنى متكامل يتضمن مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين و أقسام الوحدة بالكامل و طابق للخدمات و جراج خاص بالوحدة ..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد بالمشروع والمواصفات الخاصة بالمنشآت الحكومية،  موجهة بوضع خطة محددة لتجهيز وفرش المبنى فور الانتهاء من كافة الأعمال به ..

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة على إنشاء مبنى متكامل يساهم في الإرتقاء بمنظومة العمل بالوحدة و النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

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