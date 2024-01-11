منال عوض تتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

حيث اطلعت " المحافظ " على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى الذى تجرى من خلال هيئة الابنية التعليمية، حيث يقع المبنى على مساحة ١١٧٠ متر مربع ، ويشمل بدروم ودور أرضى و ٧ أدوار علوية ، لإنشاء مبنى متكامل يتضمن مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين و أقسام الوحدة بالكامل و طابق للخدمات و جراج خاص بالوحدة ..



فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد بالمشروع والمواصفات الخاصة بالمنشآت الحكومية، موجهة بوضع خطة محددة لتجهيز وفرش المبنى فور الانتهاء من كافة الأعمال به ..

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة على إنشاء مبنى متكامل يساهم في الإرتقاء بمنظومة العمل بالوحدة و النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..