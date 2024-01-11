المثلوثي: الشحات يستحق التواجد مع منتخب مصر.. ومعلول أسطورة حية

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.



وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تفاجأت بعدم تواجد حسين الشحات مع منتخب مصر، هو يستحق التواجد مع المنتخب في كأس إفريقيا".



وأضاف اللاعب التونسي: "حسين الشحات يستحق أن يلعب في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، وألا يتواجد في القائمة فحسب، يجب أن تعمل له حساب عند مواجهته".



وتابع: "علي معلول من أساطير النادي الأهلي، هو أسطورة حية في الأهلي، وهو صديقي، صحيح لا نخرج كثيرًا سويًا بحكم بعد السكن بيننا، لكنه من الناحية الإنسانية شخص جيد، ويجب على الأهلي أن يجدد عقده، لأنني أجد مثله في سوق الانتقالات".



وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "حاتم الطرابلسي هو أقوى محترف في تاريخ تونس، هو أسطورة، وأقوى لاعب قدم مسيرة خارج تونس".