يمن الحماقي: رفع كفاءة الصناعة المصرية يحد من تفاقم أزمة الدولار

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أننا نحتاج لاستثمارات كبرى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرة إلى أن مصر الأعلى في رفع سعر الفائدة على مستوى العالم.

وقالت يمن الحماقي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن رفع كفاءة الصناعة المصرية يحد من تفاقم أزمة الدولار، مؤكدة أن السوق السوداء هي التي تقود الاقتصاد المصري حاليا.

يجب السيطرة على هذا الأمر

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التعويم خطر كبير في الوقت الحالي لكني أؤيد التعويم المدار، مؤكدة أن السوريين يحول مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج ويجب السيطرة على هذا الأمر.