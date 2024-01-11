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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب هجمات البحر الأحمر.. شركة تسلا تعلق إنتاج السيارات في مصنع بألمانيا

صدى البلد

أعلنت شركة تسلا للسيارات، اليوم الخميس، اضطرارهم لتعليق إنتاج السيارات في مصنع بألمانيا اعتبارا من 29 يناير إلى 11 فبراير بسبب توترات البحر الأحمر.

ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي يعتقدون أنها متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، مؤكدين عزمهم على الضغط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة مع حركة لمقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

ودفعت الهجمات العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا، وهو طريق طويل ومكلف.

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