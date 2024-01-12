مبطن بتول شفاف.. شاهد إطلالة ريم البارودي باحتفالية مسلسلها الجديد أشعلت الفيسبوك

انتشرت صور الفنانة ريم البارودي بالسوشيال ميديا لاحتفالها بآخر مسلسلاتها .

وقد احتفلت النجمة ريم البارودي، بنجاح حكاية بنات السباعي كأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما بعد اشادات الجمهور بدورها حيث تصدرت حكاية "بنات السباعي" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".

وظهرت ريم أثناء الاحتفالية بفستان اسود قطيفة بتصميم مميز حيث يبطن فتحة الصدر بالتول الشفاف ونسقت مكياج انيق ومناسب لاطلالاتها

وفي أجواء مميزة وسعيدة حرصت الفنانة مارتينا عادل التي كانت تجسد دور شقيقتها خلال الحكاية علي حضور احتفالية نجاح الحكاية ودعمتها ريم البارودي واثنت علي دورها امام الصحفيين والحضور وأيضا وجهت الشكر للمخرج تامر حمزة.

واليكم إطلالة ريم بالبارودي بالفستان الاسود