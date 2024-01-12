وزير الدفاع الفرنسي يطلب شراء 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال

قدمت وزارة الدفاع الفرنسية طلبًا لشراء 42 طائرة مقاتلة إضافية من طراز رافال، وهو ما يمثل استثمارًا يزيد عن 5 مليارات يورو.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الجمعة 12 يناير، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن هذا الطلب لأحدث نسخة من طائرات "داسو" يوفر "قدرات تشغيلية حديثة" وقال إنه كان مقرراً منذ فترة طويلة ومدرجًا في ميزانية العام 2023، ويرفع إلى 234 عدد الطائرات التي طلبتها باريس من طراز رافال.

واستمر ليكورنو في منصبه وزيرا للدفاع، بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة أمس الخميس.