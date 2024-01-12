المعز علي يدخل تاريخ هدافي كأس آسيا بعد تسجيله في مرمى لبنان

دخل المعز علي، لاعب المنتخب القطري، تاريخ بطولة كأس آسيا بشكل رائع بعد تسجيله هدفا في مرمى منتخب لبنان في افتتاح البطولة التي تُقام في دولة قطر.

سجل المعز علي هدفا رائعا في الدقيقة 56، معادلا رقم الكوري الجنوبي لي دونج كوك كثاني أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا بعشرة أهداف. هذا الأداء الرائع يضعه خلف الإيراني علي دائي، المتصدر برصيد 14 هدفا.

وكانت افتتاحية البطولة شهدت أيضا لقطة رائعة حيث قررت القيادة القطرية منح قسم البطولة لقائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، وقد لاقت هذه اللقطة تفاعلا إيجابيا على وسائل التواصل الاجتماعي