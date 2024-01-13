أستاذ علاقات دولية: الهجوم على اليمن يشعل الصراع مع الحوثيين في البحر الأحمر

كشف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، تفاصيل الأحداث فى اليمن وما تقوم به جماعة الحوثيين فى البحر الأحمر وضرب التحالف الدولى عدد من المواقع فى مناطق مختلفة باليمن، قائلا :"الأمور تتجه للتعقيد فى المنطقة، فالهجوم الذى تقوم به الحوثيين على البوارج الأمريكية يؤثر على الملاحة فى البحر الأحمر والقيام بهجمات ضد الأهداف الحوثية سيتم الرد عليه وتتسع دائرة الصراع".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة “دى إم سى”، أن هذا الصراع سيمثل نقلة نوعية فى مسار العمليات العسكرية فى البحر الأحمر، باعتبار أنه سيكون هناك رد كبير من جانب الحوثيين، فمع فتح جبهات أخرى سيتسع الصراع، ولذا لابد للولايات المتحدة وقف هذا القتال.



وتابع أن الحوثيين لديهم قدرة على السيطرة على البحر الأحمر، وسيتم استهداف المصالح الأمريكية داخل أمريكا وخارجها وقد تنتقل أماكن الصراع لمناطق آخرى، وممكن أن نشهد عمليات إرهابية داخل أمريكا، موضحا أن إيران حتى هذه اللحظة لم تدخل بشكل مباشر فى هذا الصراع.