الجيش الأوكراني: التصدي لـ65 هجوما للقوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني تمكن من صد 57 هجومًا روسيًا في 7 اتجاهات على الجبهة، و8 هجمات أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن 68 من الاشتباكات القتالية جرت على الجبهة خلال الـ24 ساعة الماضية ولا يزال الوضع العملياتي يمثل تحديا في شرق وجنوب أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت ضربات على 21 فردًا روسيًا ومجموعات من الذخيرة والمعدات العسكرية و4 أنظمة صواريخ أرض جو، وأصابت الوحدات الصاروخية الأوكرانية 6 أفراد معاديين ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية ومركز قيادة واحد ونظام مدفعية ونظامين للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة ومحطة رادار واحدة.

وأكدت أن القوات الروسية شنت غارتين صاروخيتين و43 غارة جوية وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 25 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية.