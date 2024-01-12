البحرية الأمريكية توجه كل سفينة ترفع علم الولايات المتحدة بالابتعاد عن اليمن

حذرت البحرية الأمريكية، السفن التي ترفع العلم الأمريكي، من البقاء خارج المناطق المحيطة باليمن في البحر الأحمر وخليج عدن، لمدة الـ 72 ساعة المقبلة.

جاء التحذير، في إشعار لشركات الشحن، في الوقت الذي تعهد فيه الحوثيون بالانتقام العنيف من الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن البيت الأبيض يتوقع أعمالا انتقامية من جانب الحوثيين المدعومين من إيران، ويؤكد أن التدخل العسكري الأخير، لم يكن مجرد تدخلا رمزيا.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بأن "التدخل يهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين".