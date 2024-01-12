شوقي علام: الشريعة الإسلاميَّة راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الزلل منها تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له.

وأكد المفتي خلال حوارھ مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي حمدي رزق أن الشريعة الإسلاميَّة قد راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض بأسلوب متزن يحافظ على حياة الإنسان بجوانبها المتنوعة.

وتابع شوقى علام: الشريعة جعلت الوازع الفطري ممهدًا إلى الوازع الديني الذي هو إدراك داخلي أيضًا يأتي من أعماق النفس ويقوم على الإيمان بالله تعالى ومراقبته في جميع أمور العبد في السر والعلن.

الوازع الدينى



وأشار المفتي إلى أن مراعاة الوازع الديني تضبط حركة الأفراد والمجتمع وفق فعل الخير وترك الشر، من أجل الدخول في دائرة رضوان الله تعالى، والخوف منه ومن عقابه دنيا وآخرة، وهو الحد المعتبر في التزام المسلمين بأحكام الشرع في كل صغيرة وكبيرة.