محمد صلاح قائد لنا.. أبرز تصريحات مصطفي محمد في مؤتمر صحفي اليوم

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، جزء من التصريحات التي أدلى بها اليوم مهاجم منتخب مصر لكرة القدم مصطفي محمد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك :" مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي: هدفنا الفوز بأمم إفريقيا..وصلاح بالنسبة لنا قائد بمعنى الكلمة ".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.