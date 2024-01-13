شاهد| مقطع فيديو للحوثيين خلال محاكاة للسيطرة على “مستوطنة إسرائيلية”

نشرت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، مقطع فيديو خلال تمرين عسكري يحاكي السيطرة على “مستوطنة إسرائيلية” داخل دولة الاحتلال.

ويظهر في الفيديو جنود الحوثيين يقتحمون مبنى مزينا برموز إسرائيلية مثل العلم الإسرائيلي ونجمة داود، وهم مسلحون بالنبادق الآلية، ويسيطرون على المستوطنة.

كما أظهر الفيديو جنود جماعة الحوثي وهم يطلقون النار على صورة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويدوسون عليه ويأسران يهوديين يرتديان ملابس دينية.

ويبدأ الأسيران اليهوديان بمغادرة المبنى بعد أن ناداهم الجنود الحوثيون بالعبرية: "قوموا، هيا"، وعقب ذلك مباشرة، تصل شاحنة تحمل جنود إضافيين تأخذ الأسرى وباقي الجنود، وفي والنهاية يتم تفجير المستوطنة بالكامل.

https://x.com/mjrdzayr337191/status/1746184754381172968?s=20