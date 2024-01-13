فريق طائرة الزمالك يهزم الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على صالة الأخير، بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

19-25

21-25

17-25

ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، والطيران، والداخلية، وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء، الموافق 6 فبراير 2024، على صالة محمد حسن حلمي في مقر النادي بالقلعة البيضاء، في الجولة الرابعة للمجموعة.

ويقود طائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعي.