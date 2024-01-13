لميس الحديدي تعلق على الغارات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الغارات البريطانية والأمريكية على الحوثيين في اليمن، قائلة: "هل تحد من قدرتهم على الهجوم على السفن الإسرائيلية، وجماعة الحوثي قالت إن الضربات الأمريكية ليست مؤثرة على قدراتهم، وبريطانيا قالت إنها مؤثرة.



وتابعت عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة on، قائلة : "بينما تقول جماعة الحوثي أن الضربات لم تؤثر على فاعلية استهداف السفن المتجهة لإسرائيل بينما تقول صحف أمريكية أن الضربات قلصت من قدرات الحوثيين بنسبة 30% ".



وواصلت : هل سيؤثر ذلك على التجارة العالمية وما تأثير ذلك على سلاسل الامداد ؟ قد يؤدي لموجة من التضخم بسبب التأثير على سلاسل الامداد وتأثيرها على الأسعار".



وأتمت: "هل يعتبر ذلك توسع في دائرة الحرب في المنطقة ؟ مصر حذرت منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة وأن تتوسع الصراعات في المنطقة ".