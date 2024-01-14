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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

أرشيفية
أرشيفية

أسفرت عمليات اقتحام جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية، السبت، في الضفة الغربية عن اندلاع مواجهات وإصابة فلسطينيين واعتقال آخرين.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم الفارعة بمحافظة طوباس في شمال الضفة.

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وأضافوا أن أكثر من 20 آلية عسكرية ترافقها الجرافات شاركت في عملية الاقتحام، فيما سمع أصوات اشتباكات مسلحة داخل المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدداً من الآليات العسكرية تساندها جرافات داهمت عدة أحياء في مدينة جنين، ما أسفر عن وقوع مواجهات عنيفة.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية داهمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل، فيما قامت جرافة عسكرية بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مشيرة إلى أن تعزيزات كبيرة من القوات الإسرائيلية وصلت إلى المدينة.

القوات الإسرائيلية فلسطينيين الضفة الضفة الغربية مخيم الفارعة

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