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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

صدى البلد

قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا في طوباس وأريحا والخليل والقدس وجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدينة جنين ومخيمها .

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن عددا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وقالت إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل.

وأضافت أن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.

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