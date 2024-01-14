حريق هائل بعدة ناقلات نفط في ولاية نيو هامبشير الأمريكية.. فيديو

قالت إدارة الإطفاء في إكستر يوم السبت إن رجال الإطفاء في ولاية نيو هامبشير الأمريكية يكافحون حريقًا هائلاً بعد أن اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط.

وقال مسؤولون في تصريحات أدلوا بها لشبكة سي بي إس الأمريكية، إن ثلاث ناقلات نفط ومقطورة في شركة نورث أتلانتيك فيولز في إيبينج اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن شاحنة من مطار مانشستر-بوسطن الإقليمي وصلت للمساعدة في إخماد الحريق.

ويتظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث نشرتها إدارة الإطفاء في إكستر الشاحنات المحترقة وقد آتت عليها النيران، وأفاد مسؤولون أنه لم تقع إصابات.