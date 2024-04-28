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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها لقاء الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ها هو جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

**مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:**
1. المصري البورسعيدي x الداخلية - الساعة 4 عصرًا على قناة on time sport.
2. المقاولون العرب x سموحة - الساعة 7 مساءً على قناة on time sport.

**مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة:**
1. دريمز x الزمالك - الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
2. نهضة بركان x اتحاد العاصمة - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**
1. بورنموث x برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.
2. توتنهام x أرسنال - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
3. نوتينجهام فورست x مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:**
1. قادش x ريال مايوركا - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
2. غرناطة x أوساسونا - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
3. فياريال x رايو فاليكانو - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
4. ريال بيتيس x إشبيلية - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

 

**مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**
1. بوروسيا مونشنجلادباخ x يونيون برلين - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
2. ماينز 05 x كولن - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
3. دارمشتات 98 x هايدنهايم - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**
1. إنتر ميلان x تورينو - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. بولونيا x أودينيزي - الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
3. أتلانتا x إمبولي - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2.
4. نابولي x روما - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
5. فيورنتينا x ساسولو - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة:**
1. ألانيا سبور «أحمد حسن كوكا» x اسطنبول سبور - الساعة 4 عصرًا.
2. بينديك سبور x قيصري سبور - الساعة 4 عصرًا.
3. طرابزون سبور «محمود حسن تريزيجيه» x جازينتاب - الساعة 7 مساءً.
4. تشايكور ريزا سبور x أنقرة جوجو - الساعة 7 مساءً.

**مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**
1. ميتز x ليل - الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4.
2. كليرمون فوت 63 x ستاد ريمس - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
3. لوريان x تولوز - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
4. ستراسبورج x نيس - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
5. رين x ستاد بريست - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
6. ليون x موناكو - الساعة 7 مساءً.
7. مارسيليا x لانس - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

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