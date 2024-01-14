عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد زيدان: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وله هيبة أمام المنافسين

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات محمد زيدان مهاجم منتخب مصر السابق عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

 

وتحدث محمد زيدان عن أهمية دور النجم محمد صلاح لاعب الفراعنة وليفربول الإنجليزي في منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في كوت ديفوار مساء السبت.

 

وقال زيدان : "المباراة الافتتاحية دائما ما تكون الأهم لأنها بمنزلة إنذار لباقي المنافسين ومنتخب مصر مثل البرازيل يخشاه الجميع ومن المرشحين الدائمين لحصد لقب البطولة".

 

وأضاف: "ما يميز الجيل الذهبي لمنتخب مصر أن الجميع كان على قلب رجل واحد، ولم يكن هناك أي فرق بين البدلاء والأساسيين".

 

وأكد زيدان: "قيمة محمد صلاح كبيرة ومن أفضل اللاعبين في العالم ويتمتع بهيبة أمام المنافسين".

أحمد حسن الجيل الذهبي لمنتخب مصر أفضل اللاعبين النجم محمد صلاح بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار مهاجم منتخب مصر مباراة الافتتاح نجم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ