محمد زيدان: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وله هيبة أمام المنافسين

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات محمد زيدان مهاجم منتخب مصر السابق عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وتحدث محمد زيدان عن أهمية دور النجم محمد صلاح لاعب الفراعنة وليفربول الإنجليزي في منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في كوت ديفوار مساء السبت.

وقال زيدان : "المباراة الافتتاحية دائما ما تكون الأهم لأنها بمنزلة إنذار لباقي المنافسين ومنتخب مصر مثل البرازيل يخشاه الجميع ومن المرشحين الدائمين لحصد لقب البطولة".

وأضاف: "ما يميز الجيل الذهبي لمنتخب مصر أن الجميع كان على قلب رجل واحد، ولم يكن هناك أي فرق بين البدلاء والأساسيين".

وأكد زيدان: "قيمة محمد صلاح كبيرة ومن أفضل اللاعبين في العالم ويتمتع بهيبة أمام المنافسين".