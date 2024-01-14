رسالة خاطئة.. الصين تحتج رسميًا على بيان بلينكن بشأن انتخابات تايوان

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإرسال "إشارة خاطئة للغاية" لكل الذين يدعون إلى استقلال تايوان.

وأعلنت الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها، أنها تقدمت باحتجاج رسمي للولايات المتحدة الأمريكية ضد بيان وزير خارجيتها بلينكن حول انتخابات تايوان.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الخارجية الصينية إن البيان الأمريكي بشأن تايوان ينتهك وعود واشنطن حول الالتزام بوحدة الصين، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تبعث برسائل خاطئة لمجموعات الاستقلال في تايبيه.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينج تي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، موجهًا تهنئة أيضًا لشعب تايوان على مشاركته في انتخابات حرة ونزيهة وإظهار قوة نظامه الديمقراطي.

من جانبه، قال ليو بينجيو السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن، معلقا على نية إرسال وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان في مايو المقبل، إن الصين تعارض بشدة هذه الزيارة وكذلك أي اتصالات رسمية بين السلطات الأمريكية والجزيرة.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة الالتزام بنزاهة بمبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات المشتركة الأمريكية- الصينية الثلاثة، وأن تتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة متوازنة ومناسبة".