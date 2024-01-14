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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: توفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل أنحاء الجمهورية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم التواصل مع الشركات الصينية فى دعم تنمية الاقتصاد المصري وأتمنى أن تستمر تلك الصداقة العظيمة.


وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن مشروع مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل يتم في كل رقعة من مصر، خاصة أنه كنا نواجه مشاكل في المجتمع العمراني من قبل.

 

 400 مليار جنيه

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بناء على مبادرة الرئيس تم توفير مليون وحدة سكنية لحل مشكلة إسكان الشباب في كل أنحاء الجمهورية بتكلفة 400 مليار جنيه.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء لإقتصاد المصرى الصداقة المجتمع العمرانى

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