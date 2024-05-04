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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، الجمعة، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة رابعة من التصعيد ضد إسرائيل، وبدء استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقالت الميليشيا في بيان، نقلته رويترز إنها بدأت مرحلة استهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل من البحر المتوسط.

وذكر المتحدث باسم الميليشيا، أن هذا يأتي في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، وأن هذا سيبدأ بأثر فوري "في أي منطقة تطالها أيدينا".

وأشار إلى أنهم سيقومون "بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول" للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت" حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية "وبغض النظر عن وجهتها".

وتشن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في مضيق باب المندب وخليج عدن، وهما من قنوات الملاحة المهمة في البحر الأحمر، دعما للفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار رحلاتها إلى طرق أطول وأعلى تكلفة حول جنوب أفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

إسرائيل الحوثي الموانئ الاسرائيلية السفن

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