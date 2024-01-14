مدبولي: الدولة أنفقت لحل مشكلة المناطق غير الآمنة أكثر من نصف تريليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه كان يعيش في مصر مئات الآلاف من الأسر المصرية في مناطق غير آمنة، وأطفال ينشئون في ظروف غير آدمية، مؤكداً أن مصر استطاعت التغلب على هذا التحدي.



وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة أنفقت لإسكان محدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة أكثر من نصف تريليون جنيه.



وأشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلاً: "إحنا بنعمل المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع لأولادنا وأحفادنا ختى يجدوا أماكن سليمة وآمنة يعيشوا بها".