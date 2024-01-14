مدبولي: إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لوجوده في العاصمة الادارية الجديدة في مشروع بدأ منذ 5 أعوام واليوم نحتفل بتسليم أبراج جديدة للحكومة .

وأضاف مدبولي خلال احتفالية تسليم 3 أبراج بالعاصمة الادارية أن مبادرة الرئيس السيسي قامت بحل مشكلة الاسكان وتم إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه مما أدي لتوفير إسكان لكل المصريين .

وأشار مدبولي إلى أن الدولة انفقت علي تطوي العشوائيات والمناطق غير الآمنة نصف تريليون جنيه ،مؤكدا أنه كان تحديا كبيرا أمام الدولة .

وأضاف مدبولي أن في الوقت السابق كان لا يوجد اهتمام بأهالينا في السكن العشوائي وكان لا يوجد تخطيط صحيح لأهالينا منذ ٣٠ أو ٤٠ عاما .