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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه

صدى البلد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لوجوده في العاصمة الادارية الجديدة في مشروع بدأ منذ 5 أعوام واليوم نحتفل بتسليم أبراج جديدة للحكومة .

وأضاف مدبولي خلال احتفالية تسليم 3 أبراج بالعاصمة الادارية أن مبادرة الرئيس السيسي قامت بحل مشكلة الاسكان وتم إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400  مليار جنيه مما أدي لتوفير إسكان لكل المصريين .

وأشار مدبولي  إلى أن الدولة انفقت علي تطوي العشوائيات والمناطق غير الآمنة نصف تريليون جنيه ،مؤكدا أنه كان تحديا كبيرا أمام الدولة .

وأضاف مدبولي أن في الوقت السابق كان لا يوجد اهتمام بأهالينا في  السكن العشوائي وكان لا يوجد تخطيط صحيح لأهالينا منذ ٣٠ أو ٤٠ عاما .

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