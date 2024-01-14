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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة 100 يوم من الحرب..المتحدث باسم نتنياهو يهاجم جنوب أفريقيا بالعربية |فيديو

المتحدث باسم نتنياهو
المتحدث باسم نتنياهو

اتهم المتحدث باسم وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اليوم الأحد، جنوب أفريقيا بأنها تحاول توفير غطاء لحماس وفرصة لارتكاب المزيد من المجازر بحق الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم نتنياهو ، في إيجاز يومي  بمناسبة مرور 100 يوم على اندلاع الحرب، إن دول كثيرة تقف إلى جانب إسرائيل ضد جنوب أفريقيا بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا.

وزعم جندلمان أن قوات الاحتلال قتلت 9 آلاف عنصرا تابعا لحماس وفككت معظم كتائبها؛ مشيرا إلى أنه يجرى توسيع رقعة العمليات العسكرية في مناطق مختلفة بغزة.

وأضاف"قتلنا العشرات من قادة حماس الميدانيين منذ بداية الحرب".

كما ادعى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي تدمير الآلاف من مواقع حماس والسيطرة على شمال ووسط القطاع؛ مشيرا إلى أنه يتم التوغل في الجنوب.

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، عن الاقتراب من مرحلة أقل حدة في حرب غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “نقترب كثيرا من مرحلة أقل حدة  للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، ذكر اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكشف “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

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