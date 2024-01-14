محافظ الغربية يجتمع مع حماية النيل لوضع آليات لإزالة التعديات على النهر

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع لجنة حماية النيل لمناقشة آليات إزالة جميع التعديات على نهر النيل.



وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف التعديات على نهر النيل بزفتي موجها بالانتهاء من إزالة كافة أشكال التعدي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف تتم إزالتها فورا مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

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