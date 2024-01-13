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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية بمركز ومدينة طنطا لمتابعة اعمال الرصف والتطوير .

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بدأت الجولة بمتابعة المحافظ ، الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا.. صور

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، فضلا عن تفقد أعمال توسعة كوبري سكة المحلة و توسعة كوبري قحافة.

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