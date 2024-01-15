بنجلاديش تعرب عن ​​دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية البنجلاديشية، اليوم الإثنين، عن ​​دعمها لدعوى دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وأكدت بنجلاديش إنها تدعم أيضا طلب جنوب أفريقيا للإشارة إلى تدابير مؤقتة، والتي تضمنت طلبات تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية إن الإجراءات المؤقتة المطلوبة هي خطوات ضرورية وملموسة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أنها ترحب بفرصة تقديم إعلان التدخل في الإجراءات في الوقت المناسب.

وقالت بنجلاديش إنها تعتبر هذه الأعمال العدوانية المتعمدة استهتارًا صارخًا وانتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ودعت جميع الدول إلى احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وكررت بنغلاديش دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدة المنقذة للحياة بشكل سريع وآمن ودون عوائق على نطاق واسع لقطاع غزة.

وكررت أيضا دعواتها السابقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتوصل إلى حل دائم ودائم من شأنه أن يشهد إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على طول حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.