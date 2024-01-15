عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 267 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 267 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

محافظ الغربية يجتمع مع حماية النيل لوضع آليات لإزالة التعديات على النهر


وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 267 عبوة.

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة عروسه بمنزل والدها


وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الطب البيطري بالغربية العيادات البيطرية الدكتور حاتم أنور الأدوية البيطرية أدوية بيطرية تحرير محاضر مخالفة تحرير محاضر بيع الأدوية شرطة البيئة والمسطحات لازالة التعديات طب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض"معا ضد الغلاء" بحي ثان طنطا لبيع السلع بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

سقوط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية في قبضة الأمن

تعلقت بحبل النجاة في آخر لحظة.. أسرار خطيرة في حياة فتاة الفندق..صور

التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية 2024 حتى الخميس المقبل

الكرملين: النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون روسيا بلا معنى

والدها كشف السر.. لماذا رددت فتاة الفندق كلمة إسرائيل قبل سقوطها؟

رئيس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير مجهود | طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الداكنة في البشرة

بطريقة الكافيهات.. كابتشينو برغوة بدون مضرب

بـ صور رومانسية | سارة نخلة تعلن خطوبتها

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

فيديو

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ