ميدو: أراهن على تأهل منتخب مصر كأول مجموعة في أمم إفريقيا

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، إن منتخب مصر قادر على الفوز أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل، ثم الفوز أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثانية والثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسنتأهل للدور المقبل.

وأكد “ميدو”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “أراهن أن منتخب مصر سيفوز على غانا والرأس الأخضر، ويتأهل أول مجموعة فى أمم إفريقيا”.

وأضاف “لا نقلق على منتخب مصر وننتقد من أجل أن اللاعبين تسمع وتري ما نقوله حتي تتعلم ذلك، ولابد القول أن منتخب مصر قوي، وأن منتخب مصر قادر على التأهل للدور المقبل، والفوز أمام غانا والرأس الأخضر”.