مدربة تنمية بشرية: سوق العمل أصبح مرتبطا بالمهارات الخاصة والهوايات

أكدت رانيا الطباخ، مدربة التنمية البشرية، أن الإنسان عليه أن يكتشف مهاراته، مشيرة إلى أن سوق العمل الآن أصبح غير مرتبط بالدراسة، والبعض يقوم بالعمل على حسب مهاراته وهواياته.

وقالت رانيا الطباخ، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن البعض يعمل بشكل روتيني، مما يجعل الشخص في حالة ملل نتيجة العمل على أسلوب واحد، لذا يلجأ البعض إلى الابتكار والإبداع، خلال عمل خاص له.

نظرة مستقبلية

وتابعت مدربة التنمية البشرية، أن الإنسان عليه أن يتعامل مع نفسه بشكل إيجابي، مع ضرورة البحث عن الحلول للمشاكل التي يواجهها الإنسان بشكل إيجابي، وأن يكون لديه نظرة مستقبلية للأمور.