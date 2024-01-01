استشاري تنمية بشرية: الإنسان عليه أن يتعامل مع نفسه بشكل إيجابي

أكد الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية، أن الشخص "التوكسيك"، هو الذي يتسبب في ايذاء مشاعر الآخرين، ولكن لو توافقت مصالحه الشخصية مع شخص ما ، يكون على توافق معه.

وقال حسام صالح، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الإنسان في بعض الأحيان يشعر بأفكار سامة، خاصة عندما دائما يكون لديه أفكار تشاؤمية، حتى لو تم إعطاء أفكار بها أمل لأنه ببساطة يكون لديه اعتقاد بأنه الضحية لكل شيء.

نظرة مستقبلية للأمور

وتابع إستشاري التنمية البشرية، أن الإنسان عليه أن يتعامل مع نفسه بشكل إيجابي، مع ضرورة البحث عن الحلول للمشاكل التي يواجهها الإنسان بشكل ايجابي، وأن يكون لديه نظرة مستقبلية للأمور.