كيف نحدد سمات الشخص الـ«توكسيك»؟.. فيديو

كشفت غادة فكري، إستشاري العلاقات الزوجية و الأسرية، مواصفات الشخص التوكسيك، وشرح المصطلحات الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت غادة فكري في حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك الكثر من المصطلحات الغريبة على مجتمعنا المصري؛ بسبب التوسع في انتشار السوشيال ميديا وخاصة بين فئة الشباب.

وأشارت استشاري العلاقات الزوجية و الأسرية، إلى أن كلمة "توكسيك" من الكلمات المشهورة وتعني العلاقة السامة، والكملة مأخوذة من التسمم أو السم، وتعني الشاب الـ«باد بوي» أيضا.

وتابعت: التوكسيك هي علاقة مرهقة بين الطرفين أي أن هناك طرفا لا يشعر بالارتياح في العلاقة مع الطرف الآخر، منوهة أن لفظ آخر مثل «ريد فلاج» يشبه لفظ «تو ليت – too late»، والذي يعني بالعربية أن المعاد فات وهناك خسارة قد تحدث أو حدثت بالفعل.

وأكدت غادة فكري أن العلاقة التوكسيك تتعدد سماتها مثل «اللوم، الشك الزائد، الكسل، حب التعلق الزائد أو التملك»، مطالبة الطرفين (الشاب والفتاة) في العلاقة بمعرفة كل تفاصيل الطرف الآخر صغيرة كانت أو كبيرة، عيبا كانت أو ميزة.



