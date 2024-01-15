محافظ بني سويف يناقش إجراءات بدء تنفيذ مشروع كوبري الشاملة على الإبراهيمية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الخطوات المطلوبة للمشروع المقرر إنشائه أعلى ترعة الإبراهيمية، ومسار الكوبري المزمع الذي يربط منطقة غرب ترعة الإبراهيمية من شارع بورسعيد في اتجاه ميدان العبور، وأعلى السكة الحديد والإبراهيمية وصولاً إلى مديرية الطرق والنقل، بينما يتضمن الاتجاه الآخر الصعود من أمام مديرية الصحة "شرق الإبراهيمية " ثم الارتفاع أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية، نزولاً في إتجاهين: الأول إلى شارع صلاح سالم، والثاني موازي للفرعة الأولى المحازية للصعود من شارع بورسعيد نزولاً قبل المزلقان.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للخطوات والإجراءات المبدئية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسوم الهندسية للمشروع ورفع الإحداثيات في المسار المقترح.

ويجري حاليًا دراسة موقف شبكات المرافق من مياه وصرف صحي، والاتصالات والغاز الطبيعي، والكهرباء، لمراعاة جميع الملاحظات والتدابير اللازمة قبل البدء في المشروع، والتأكد من عدم تعارضها مع أية مسارات خاصة بكابلات أو خطوط المرافق.

وطالب المحافظ، المختصين بفرع هيئة الطرق بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإنجاز الإحداثيات اللازمة، وملاحظاتها على خط سير المشروع، لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة للبدء في الأعمال الإنشائية وعمل جسات التربة.

ووجه بمراجعة ما انتهت إليه الرسومات الهندسية من تعديلات مع قطاع المرور، لدراسة الحركة المرورية والتعديلات المقرر إجراؤها وتوزيع الكثافات المرورية ،مع مراعاة النوحي الفنية لأماكن الصعود والنزول من وإلى الكوبري وتأثيراتها على الحركة بالشوارع الفرعية والجانبية.

حضر الاجتماع، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الجزار مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري "مدير المشروع"، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، ومحمد عبد اللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني ومسؤولو المكتب الاستشاري، والوحدة المحلية وشركات المرافق : مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء،الاتصالات والغاز وهندسة السكة الحديد ومركز معلومات شبكات المرافق.