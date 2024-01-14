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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مراكز الشباب وأندية بني سويف تتيح مشاهدة مباريات مصر ببطولة أفريقيا مجانًا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، عن تجهيز مراكز الشباب والأندية ودعمها بشاشات عرض لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، إلى أنه تم تجهيز قاعات وساحات مراكز الشباب، اليوم، لإستيعاب أكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة بالمجان لتشجيع المنتخب المصري في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية التي تضم "غانا، موزمبيق، كاب فيري" بجانب منتخبنا الوطني.

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ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق، في مباراة قوية ومثيرة، يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويمتلك منتخب مصر قوة هجومية كبيرة بقيادة محمد صلاح، الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم، إلى جانب مصطفى محمد وعمر مرموش.

وتعد المباراة بين مصر وموزمبيق من المباريات المنتظرة في الجولة الأولى من دور المجموعات، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في مصر وأفريقيا، حيث تقام المباراة يوم الأحد 14 يناير 2024، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيه في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرجن حيث يسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

ويعتبر منتخب مصر أحد أهم المنتخبات الأفريقية إن لم يكن هو الأفضل في تاريخ القارة من حيث الإنجازات، حيث حقق المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم 7 مرات في تاريخه وتأهل إلي نهائيات كأس العالم في 3 مرات.

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