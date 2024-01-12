بني سويف.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية

أصيب 3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف أنتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت المصابين من موقع الحادث إلى قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.