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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج

صدى البلد

استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إنجازات اللجنة العليا المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس ادارة الشعب والبرامج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وخلال الاجتماع تم عرض تقرير مفصل عن أداء الإدارة المركزية للشعب والبرامج خلال الستة أشهر الماضية، حيث تمت الموافقة علي ادراج خمسة برامج جديدة متميزة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تم تفعيل 4 برامج منها  في كليات العلوم والطب والبيطري والتمريض،  ووضع 94 لائحة دراسية علي النظام الالكتروني للشعب والبرامج تم تفعيل 44 لائحة دراسية موزعة علي 25 كلية ومعهد هذا العام، والباقي سوف يتم تفعيله تباعا في مراحل متتالية، ما أدي الي زيادة اعداد الطلاب بالبرامج والشعب المختلفة في البكالوريوس والدراسات العليا. وإيماناً بأهمية دور الجامعة في دعم الطلاب المتفوقين، تم تقديم عدد من المنح الدراسية لحوالي 28 طالب وطالبة في الكليات المختلفة.

ومع بدء العام الجامعي 2023/2024  تم تنفيذ اليوم التعريفي للبرامج والشعب في عدد من كليات معاهد الجامعة لتعريف الطلاب بمميزات الالتحاق بالبرامج ومدي ملائمتها لسوق العمل، إضافة إلي تنفيذ ورشة عمل المنسقين للتعريف بالنظام الالكتروني ومتطلبات التطبيق لتحسين عملية الاتصال بين الادارة المركزية ومجالس إدارات الشعب والبرامج بالكليات، الي جانب زيارات الدعم الفني للبرامج الجديدة للوقوف علي نقاط القوة والجذب للبرامج ورصد السلبيات ومعالجتها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للطلاب، وتدريب أعضاء الجهاز الاداري علي النظام الالكتروني الجديد بالإدارة المركزية للشعب والبرامج.

 

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