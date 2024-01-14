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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه بني سويف تنظم حملة توعية للعاملين بمحطة صرف صحى تزمنت الشرقية

صدى البلد

أصدرت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف تعليماتها بوضع خطة عمل لإدارة التوعية تهدف بتوعية العاميلن بدور السلامة والصحة المهنية لحياتهم والحفاظ على أسرهم مع ضمان تغطية جميع فروع الشركة ببنى سويف.

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يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفى ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة

 

وتوجهت صباح اليوم إدارة التوعية لبدء فعاليات الخطة الموضوعة للقاء العاملين بمحطة معالجة تزمنت الشرقية وذلك ضمن برنامج توعية العاملين بالشركة فى مجالى المياه والصرف الصحى بحتمية الإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أمن وسلامة العامل وحثه على أهميتها الشخصية له ولأولاده وأسرته تحت شعار ( سلامتك تساوى أسرتك) .

وأوضحت المهندسة دينا عمر أن الشركة مستمرة في تنفيذ جهودها التوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من جمهور العملاء والعاملين بالشركة بنطاق محافظة بنى سويف إيماناً بأهمية الدور التوعوي في تقدم ونهضة المجتمع.

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