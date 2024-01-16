آلام الركبة.. الأسباب والأعراض والعلاج

آلام الركبة هي مشكلة شائعة قد تكون ناتجة عن عدة أسباب، وتتنوع الأعراض والعلاجات بناءً على سبب الألم. هنا نظرة عامة عن الأسباب الشائعة والأعراض والعلاجات المحتملة لآلام الركبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أسباب آلام الركبة

التهاب المفاصل: مثل التهاب المفصل الروماتويدي أو التهاب المفصل التنكسي.

الإجهاد الزائد: بما في ذلك الإجهاد الناجم عن التمارين الرياضية المكثفة أو الأنشطة ذات الصلة بالحركة.

الإصابة الرياضية: مثل التواء الركبة أو تمزق الرباط الصليبي أو كدمات الركبة.

التهاب الأوتار: مثل التهاب الأوتار المحيطية.

تمزق الغضروف: مثل تمزق الغضروف الهلالي أو التمزقات الأخرى في الغضروف المفصلي.



أعراض آلام الركبة

الألم: قد يكون الألم حادًا أو مزمنًا ويمكن أن يشمل نغزات أو وخزات.

الورم: قد يصاحب الألم تورم في منطقة الركبة.

صعوبة في الحركة: قد تشعر بصعوبة في ثني الركبة أو تمديدها بالكامل.

تيبس الركبة: قد تشعر بصعوبة في تحريك الركبة أو تحسينها.

تيبس الركبة: قد تشعر بصعوبة في تحريك الركبة أو تحسينها.

تقلص العضلات: قد تشعر بتقلص العضلات حول الركبة.



علاج آلام الركبة

يعتمد علاج آلام الركبة على سبب الألم وشدته. قد يتضمن العلاج المبدئي:

الراحة: قد يحتاج الركبة إلى راحة لفترة مؤقتة للتخفيف من الإجهاد والالتهاب.

تطبيق الثلج: يمكن استخدام الثلج لتخفيف الورم وتخدير المنطقة المؤلمة.

العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب مسكنات الألم مثل الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف الألم والتورم.

العلاج الطبيعي: يمكن أن تساعد جلسات العلاج الطبيعي في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتحسين المرونة والاستقرار.

العلاج الجراحي: في حالات أكثر خطورة، قد يكون الجراحي هو الخيار الأمثل لعلاج آلام الركبة. قد يشمل الجراحة إصلاح التمزقات الشديدة في الأنسجة المحيطة بالركبة أو استبدال المفصل التالف تمامًا.

مهم أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك وتحديد العلاج المناسب بناءً على تشخيص دقيق.