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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شكري: الحريف شيكابالا مثلي الأعلى

صدى البلد

أكد مصطفى شكري صانع ألعاب الزمالك الشاب أن انضمامه للنادي جاء بعد ظهوره بشكل جيد في أحدى الاختبارات، مؤكدا أن أول من استقبله كان أحمد صالح نجم الزمالك السابق في قطاع الناشئين.

 

وقال شكري في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك أن التواجد مع الفريق الأول في الفترة الحالية هدف كان يسعى له منذ تواجده داخل النادي.

وتابع شكري : "كل الأجهزة الفنية في قطاع الناشئين كان حديثهم معنا أنه يجب البحث على الانتصار لأن هذه سمات وشخصية نادي الزمالك".

وأضاف: "أحب اللعب في مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر واستفيد من التواجد مع الفريق الأول، وشيكابالا يتحدث معي دائما والوقوف بجواري واعتبره مثلي الأعلى، (لاعب حريف) بمعنى الكلمة".

وأتم: "تم تصعيدي مع الفريق الأول في عهد فيريرا لأول مرة، وكل اللاعبين الكبار يساندونا ومطالبتنا بعدم الرهبة".

أحمد صالح الزمالك الجناح الأيسر صانع ألعاب الزمالك شيكابالا قطاع الناشئين قناة الزمالك

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