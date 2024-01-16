إصابة مجند وضابط إثر انقلاب سيارة شرطة بالدقهلية

أصيب ضابط ومجند بإصابات متفرقة منذ قليل إثر انقلاب سيارة بوكس شرطة على طريق دمياط الشرقي بين كوبري جديلة وكوبري الشرقاوية بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بانقلاب بوكس شرطة على طريق دمياط الشرقي بين كوبري جديلة وكوبري الشرقاوية بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث أسفر عن إصابة مجند باشتباه مابعد الارتجاج وضابط شرطة كدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج .



جار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.