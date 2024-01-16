تطوير 149 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة بأسيوط.. تفاصيل

قال المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة أستهدفت طبقة معينة من الشعب المصري والتي كانت محرومة من أبسط الحقوق مثل: الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء وغيره، مشيرا إلى أن حياة كريمة دخلت إلى تلك القري وغيرتها إلى الأفضل.

وأضاف المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن محافظة أسيوط لديها 11 مركز، المرحلة الأولي دخلت 7 مراكز بواقع 149 قرية وباقي أربعة مراكز، وهناك مركزين فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابع المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المرحلة الأولي من المبادرة قامت بمجهود كبير جدا، لافتا إلى أن المحافظة كان لها الحظ الأكبر فى هذه المبادرة.