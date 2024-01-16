صحف الإمارات| ضربات صاروخية على العراق.. وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا.. ترامب بعد فوزه في أيوا: «آن لبلدنا أن يتحد»

الاقتتال السوداني يتمدد للمرة الأولى إلى ولاية نهر النيل

حرب تدمير غزة تتواصل ومجازر إضافية تستهدف المخيمات

مروحيات أمريكية تساعد في إيصال المساعدات لمنطقة الزلزال باليابان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسوما اتحاديا بشأن تعيين الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الخليج بأن القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انتقل أمس الاثنين إلى ولاية نهر النيل لأول مرة، منذ بدء الحرب في منتصف إبريل الماضي، وقتل سبعة مدنيين في قصف جوي استهدف مدينة القطينة في ولاية النيل الأبيض، فيما كشف برنامج الأغذية العالمي في السودان أمس الاثنين أن السودان يواجه الآن «كارثة إنسانية» لها آثار مدمرة على المدنيين، في حين بحث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة مع ممثلي حركات دارفور الموقعة على اتفاقية سلام جوبا سبل وقف الحرب وتحقيق السلام المنشود في البلاد.

أشارت صحيفة البيان إلى اعلان مسؤولان أمريكيان أن ضربات صاروخية وقعت اليوم قرب مدينة أربيل شمالي العراق، مؤكدين أنها لم تستهدف أي منشآت أمريكية.



وأوضح المسؤولان أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الأمريكيين خلال الهجوم، في حين رفضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأفادت وسائل إعلام كردية بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل (450كم شمالي بغداد).

وذكرت شبكة «رووداو» الإخبارية أن أصوات انفجارات كبيرة دوَّت في أنحاء مدينة أربيل العراقية، ولم تُعرف أسبابها على الفور، بينما دوَّت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي منبهة بوقوع الانفجارات.

وبحسب الشبكة، فإن عدد الانفجارات بلغ 15 انفجاراً قرب منطقة «ملا أومر» في أربيل، ما آثار الهلع بين الأهالي.

من جهته، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.



وذكرت صحيفة الخليج أن إسرائيل واصلت، أمس الاثنين، حربها التدميرية على قطاع غزة، وشنّت قواتها العسكرية وطائراتها الحربية غارات جوية عنيفة وقصفاً مدفعياً مركّزاً على مختلف أنحاء القطاع في الشمال والوسط والجنوب، وارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات فلسطينية راح ضحيتها 132 قتيلاً خلال 24 ساعة الأخيرة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 24,100 و60,834 جريحاً منذ بدء الحرب، بالتزامن مع اندلاع معارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مختلف محاور التوغل، وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 18 ضابطاً وجندياً خلال الساعات الماضية، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر سحب الفرقة ال 36 من قطاع غزة، وسط حديث عن مرحلة جديدة من القتال في جنوب القطاع، في حين حذر تقرير حقوقي من أن انعدام مياه الشرب والعطش في غزة وشمالها يعد بمثابة حكم بالإعدام.

دوليا، أفادت صحيفة البيان بأن هيئة بحرية بريطانية كشفت عن وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم، أنها تلقَّت بلاغاً عن وقوع حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت، في مذكرة استشارية، أن السلطات تحقق في الأمر.



وقد أبرزت صحيفة الاتحاد دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مواطنيه إلى «الاتّحاد» بعد فوزه مساء الاثنين في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسّخت موقعه في صدارة السباق لنيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، قال الملياردير المعروف بخطاباته الهجومية عادة «أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين».



ذكرت صحيفة الخليج أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أعلن اليوم الثلاثاء، إن طائرات هليكوبتر أمريكية ستنتشر في شبه جزيرة نوتو التي ضربها الزلزال على الساحل الغربي للبلاد، وذلك للمساعدة في جهود الإغاثة.



وأوضح كيهارا أن اليابان طلبت من القوات الأمريكية المساعدة في توصيل مواد الإغاثة فيما تركز قوات الدفاع الذاتي التابعة لها حالياً على نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.



وقال كيهارا «اعتباراً من الأربعاء 17 يناير، تخطط القوات الأمريكية في اليابان لنقل مواد الإغاثة إلى مطار نوتو بطائرات هليكوبتر من طراز يو إتش-60 لضحايا الكارثة، وسيستخدمون قاعدة كوماتسو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية كمقر».