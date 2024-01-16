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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تطورات مفاجئة فى أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ويمثل  أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة حالة تخبط حاد .

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3760 جنيها للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

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مفاجأ في أسعار الذهب عالميا اليوم.. والدولار يرتفع لأعلى مستوى له |تفاصيل

بلغت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي :-

عيار 24 بيع 3,806 شراء 3,840
عيار 22 بيع 3,489 شراء 3,520
عيار 21 بيع 3,330 شراء 3,360
عيار 18 بيع 2,854 شراء 2,880
عيار 14 بيع 2,220 شراء 2,240
عيار 12 بيع 1,903 شراء 1,920
الاونصة بيع 118,358 شراء 119,424
الجنيه الذهب بيع 26,640 شراء 26,880
الكيلو بيع 3,805,714 شراء 3,840,000

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب إرتفاع لتصل فوق مستويات الـ 2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.

وتتزايد التوقعات بنسبة 79 % أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس كما تشير التوقعات إلى أن  سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة يصعد عند 2060 دولارا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا - 2079 دولارا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2056.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر.

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سقوط الإمبراطور| الحكومة تكشر عن أنيابها لـ تجار الذهب.. وضربة قوية للأسعار

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مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. ماذا يحدث؟

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2060.10 دولار.

وعلى مستوى المعادن النفيسة ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 23.25 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 % إلى 911.85 دولارا، وربح البلاديوم 1% إلى 985.46 دولارا للأونصة.

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