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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سقوط الإمبراطور| الحكومة تكشر عن أنيابها لـ تجار الذهب.. وضربة قوية للأسعار

الذهب والدولار
الذهب والدولار

لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي لكل من يحاول التلاعب في الأسعار، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط احد تجار الذهب الخام والذي يلقب بإمبراطور الذهب في مصر، وذلك لاتهامه بارتكاب مخالفات تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب وتؤثر على السوق، بجانب ابتزازه للتجار الصغار وتحديده لسعر الذهب وفق سعر الدولار بالسوق السوداء.

القبض على إمبراطور الذهب 

حملات تفتيش على محلات الصاغة

ووفق المعلومات فإن أجهزة الأمن عثرت بمحلات الإمبراطور على كميات كبيرة من خام الذهب بلغت 165 كيلوغراما، ومبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وتبين أنه كان يحدد سعر الجرام من الذهب وفق سعر الدولار بالسوق السوداء، ما كان له دور كبير في وصول سعر الدولار والذهب بالأسواق المصرية لأرقام قياسية.

وبعد ساعات قليلة من ضبط "إمبراطور الذهب" والقبض عليه، وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربات موجعة وقوية لحيتان الذهب والدولار، والذين تسببوا في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ووصول الدولار لأرقام قياسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

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وقامت أجهزة الأمن المصرية بحملات تفتيش كبيرة على "محلات الصاغة" المملوكة لعدد من التجار الكبار المتحكمين في تحديد السعر للتأكد من العيارات الموجودة.

محلات الصاغة 

حملات على تجارة النقد الأجنبي

كما قامت أجهزة الأمن المصرية بحملات كبيرة على تجارة النقد الأجنبي في القاهرة والمحافظات بعد تسببهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 56 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وألقت قوات الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

ضربات قوية للمتلاعبين

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أجهزة الدولة تتابع كل التلاعب في أسعار الذهب والدولار، مضيفا أن كل ما يحدث في سوق الذهب والدولار غير طبيعي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة قدمت جهودا في هذا الملف، متابعا: “ اليوم سيحدث التأثير على الأسعار، وهتنزل جامد خلال ساعات، وكمان هنشوف كل حاجة على الأرض”.

وأوضح أن الدولة وجهت ضربات قوية للمتلاعبين في سوق الذهب، متابعا أن الدولة المصرية لها موقف وإجراء ضد التلاعب بأسعار الذهب، ورفع الأسعار بهذه الطريقة.

الإعلامي أحمد موسى

حملات التفتيش مستمرة

وفي هذا الصدد، قال عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن هناك حملات تفتيشية على تجار الذهب الخام في الصاغة، وهذه الحملات مستمرة بشكل دائم، حتى لا يكون هناك مخالفات مع وجود ذهب مستورد مهرب أو التأكد من أعيرة الذهب.

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وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين دائما ما تفتش على المحلات للتأكد من العيارات الموجودة، ويوميا هناك حملات تفتيش على محلات الذهب، وفي حالة وجود شك من المفتش في العيار يأخذ الذهب للتأكد، ويعيده مرة أخرى.

الذهب والدولار 

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيها. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3360 جنيها. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2880 جنيها. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 26640 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 205655 دولارا.

وعن الدولار فقد سجل اليوم في البنك المركزي، سعر 30.8389 جنيها للشراء و30.9586 جنيها للبيع.

الذهب والدولار 
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