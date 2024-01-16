أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص.. طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة.. مفاجأة في تحديد سعر الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجان الإلكترونية التي تعمل ضد الوطن روجت لإغلاق مصنع السكر أبو قرقاص بالمنيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصنع أبو قرقاص مصنعين وليس مصنعا واحدا، ومنها مصنع تاريخي كبير لقصب السكر، وهناك مصنع آخر للبنجر"، مؤكدا: "مصنع سكر أبو قرقاص لم يغلق".



طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه.

وأشار: "الكابتن محمد النني تواصل معي اليوم في اتصال هاتفي وتحدثنا عن أداء المنتخب، وطالبني بزيادة الثقة في اللاعبين"، موضحا: "اللاعبون تعاهدوا على تحسين المستوى خلال المباريات القادمة في أمم أفريقيا".

الزراعة: 100 ألف طن قصب لا تكفي لعمل مصنع أبو قرقاص.. فيديو

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد انخفاض شديد في زراعة محصول القصب.



الجدري انتهى.. نصيحة مهمة من مستشار الرئيس للصحة للمواطنين |فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لا توجد أي تداعيات خطيرة من وراء الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تنشط في فصل الشتاء خاصة فيروس كورونا.

اتحاد عمال مصر: نأمل في تطبيق زيادات الأجور والمعاشات قبل رمضان المقبل

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد سعر الذهب محليا ..فيديو

علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، على إلقاء القبض على الملقب بـ إمبراطور الذهب في مصر .





متحدث التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب مرض "الجدري المائي"

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن حقيقة وقف بعض الامتحانات بسبب تفشي مرض "الجدري المائي" بين بعض الطلاب، قائلا إنه قبل أي امتحانات في أي مرحلة تعليمية يصدر قرارات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي أمراض منتشرة وخاصة امتحانات الترم الأول التي تأتي في فصل الشتاء.



رجل أمين.. أحمد موسى: تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الاقتصادية واضحة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من حرف تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الاقتصادية.



الصحة العالمية: يجب أن تسمح القوى العسكرية الإسرائيلية بدخول المساعدات

أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن الصحة العالمية يمكنها تقديم الكثير مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر لقطاع غزة، ولكن يجب السماح لفعل ذلك.