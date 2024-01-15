الزراعة: 100 ألف طن قصب لا تكفي لعمل مصنع أبو قرقاص.. فيديو

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد انخفاض شديد في زراعة محصول القصب.

وأضاف الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المزارع يبحث عن الربح من محصوله"، لافتا: "من 220 إلى 250 ألف فدان حجم زراعة القصب التي تورد للمصانع".

وأوضح: "360 ألف فدان مساحة زراعة القصب في مصر"، لافتا: "لابد من تقنين أوضاع عصارات العسل لمنع التعارض بين المنتجات المختلفة".

وأشار: "صناعة العسل انتشرت في المنيا بشكل كبير، والمصانع تحقق أرباح من صناعة العسل وتقدم عروض عالية للمزارع"، موضحا: "سعر طن القصب يرتفع وينخفض حسب العرض والطلب".

واسترسل الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة: "مصنع أبو قرقاص يعمل حاليا على صناعة البنجر بشكل كبير، وهناك توسع حاليا في زراعة البنجر بالمنيا"، مشيرا: "4000 فدان انتاجيتهم 100 ألف طن هو تعاقد مصنع سكر أبو قرقاص"، موضحا: "100 ألف طن قصب لا تكفي لعمل مصنع سكر أبو قرقاص".